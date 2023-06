Reprodução/Instagram - 18.06.2023 Anitta curte viagem pela Europa com amigas famosas





Anitta foi vista curtindo uma balada na Grécia na companhia de Simone Susinna, astro do filme "365 Dias". Além da companhia do ator, a cantora também aproveitou a noite deste sábado (17) com amigas famosas que a acompanham na viagem pela Europa, como Juliette, Jade Picon, Vivi Wanderley e Marina Sena.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a artista acompanhada do italiano e trocando carinhos com ele na balada. Anitta e Simone se encontraram recentemente na Turquia , onde a cantora se apresentou na final da Liga dos Campeões da UEFA.





Na ocasião, o ator publicou um vídeo com a brasileira no colo e Anitta destacou a torcida pelo time do italiano. Já no reencontro recente, os dois não fizeram publicações do juntos na balada, mas apareceram deixando o local juntos.

Confira abaixo Anitta curtindo a balada com o astro de "365 Dias" e outras postagens com Juliette e o ator:

Anitta e o ator Simone Susinna trocando carinhos em balada da Grécia. pic.twitter.com/j36X2YZ1lF — POPANITTERS | Fan Account (@popanitters) June 18, 2023





Juliette e Anitta ontem saindo da balada em Mykonos. 😂 pic.twitter.com/BaeAbdCnV2 — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) June 18, 2023









Juliette, Simone Susinna e Anitta na Grécia. pic.twitter.com/ocRYtNAbcz — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) June 18, 2023





