Reprodução/Instagram - 18.06.2023 Fred e Didi Wagner anunciaram separação após 24 anos





Didi Wagner anunciou a separação de Fred Wagner, com quem era casada há 24 anos. A apresentadora publicou um comunicado nas redes sociais, neste sábado (17), para oficializar o fim do casamento com o empresário.

"A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred", afirmou nos stories do Instagram. Casados desde 1998, Didi e Fred tiveram três filhas juntos, o que a apresentadora descreveu como a "prioridade" da família no momento da separação.





"Nossa prioridade máxima são nossas três filhas, que sempre receberão todo o nosso amor e suporte. Conto com a empatia e as boas vibrações de todos neste momento", complementou.

Fred Wagner não se pronunciou sobre o fim do relacionamento e o motivo da separação não foi divulgado.

