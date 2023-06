Reprodução/Instagram Angélica compartilha fotos de momento ao lado do marido

A apresentadora Angélica usou as redes sociais, neste sábado (17), para compartilhar fotos de momentos especiais em que passou ao lado do marido, Luciano Huck, em uma semana hospedados em um cenário paradisíaco.

"Um pouco de uma semana de amor! Paz e gratidão", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, Angélica aparece sem maquiagem e descalça na academia do local onde estão hospedados, assim como curtindo uma praia paradisíaca deserta e aproveitando um dia de piscina.

Casados desde 2004, o casal tem três flhos: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 10.

