Reprodução/Instagram Jarbas Homem de Mello compartilha vídeo interagindo com o caçula, Luca, de apenas 4 meses; assista

Jarbas Homem de Mello aqueceu os corações de seus seguidores No Instagram ao compartilhar um vídeo “batendo um papo” com Luca, seu filho de apenas quatro meses, fruto do casamento com a atriz Claudia Raia.

“Nada melhor que um bom papo num sábado a tarde!”, escreveu o “Pai Babão”, como se autointitulou, na legenda do vídeo em que o pequeno aparece sentado em uma cadeirinha enquanto ele puxa assunto sobre atividades do dia a dia.

“Nossa quanta coisa. Bililico”, escreveu Claudia Raia na seção de comentário, que ficou repleta de elogios a fofura do bebê.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.