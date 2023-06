Rondinelle de Paula - Divulgação Xand Avião





A polêmica entre forró e sertanejo continua no São João de Campina Grande. Na madrugada deste sábado (17), o cantor Xand Avião começou o show no Parque do Povo mandando uma indireta para Gusttavo Lima após a confusão envolvendo o forrozeiro Flávio José.







“Essa homenagem eu queria fazer para um cara chamado Flávio José, que é paraibano igual vocês, que tem orgulho de ser nordestino, e aqui, e em lugar nenhum do Brasil e do mundo, ninguém vai derrubar o nosso munguzá. Sejam bem-vindos a um show de forró, com cantor de forró cantando forró”, reclamou Xand, no início da apresentação acompanhada pela coluna, em indireta a Gusttavo Lima.

Continuação da homenagem de Xand avião pra Flávio José.

Aprende aí Gustavo Lima!





No início de junho, o cantor Flávio José desabafou no palco de Campina Grande por ter o show reduzido. A mudança no tempo foi associada para a apresentação de Gusttavo Lima, que ganhou mais espaço na noite para executar o show.

"Se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui e ir fazer. Não foi uma ideia minha. Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem" - Flavio José





"Se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui e ir fazer. Não foi uma ideia minha. Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem", disse Flávio José, na época.

Outra indireta?



Durante o show, repleto de sucessos da história do Aviões do Forró, Xand Avião repetiu algumas vezes que não era o "melhor cantor de forró, mas o mais querido". Gusttavo Lima já falou algumas vezes que o maior cantor de forró do mundo seria Daniel Diau , da Calcinha Preta.

Ávine Vinny, Varanda e uma multidão no São João

O público de Campina Grande segue curtindo o São João de 2023. Na sexta-feira (16), o Parque do Povo lotou outra vez. Além do show de Xand, o público curtiu a abertura da Villa Brahma. A novidade leva ao Parque do Povo apresentações de artistas locais nos intervalos das bandas no palco principal.

O cantor paraibano Janício Silva abriu os shows na Villa Brahma. Os shows no palco Brahma continuam e estão previstos para acontecer nos dias 17, 22 e 23 de junho. O espaço recebe ainda os artistas Trio Surreal, Clarissa e Micaela e Tharsila Barros.