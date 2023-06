Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Música de Melody e Naldo Benny gerou polêmica entre MC Thammy e MC Mirella





"Love, Love", nova música de Melody e Naldo Benny, gerou polêmica nas redes sociais. Diferente do caso de "Assalto Perigoso" , em que o clipe foi retirado do ar por ser uma versão não autorizada da canção de Ariana Grande, a cantora de 16 anos oficializou a inspiração em Chris Brown na colaboração recente, que reproduz sonoridades de "Kiss Kiss". No entanto, a faixa acabou motivando uma briga entre outras artistas.

MC Thammy acusou Melody e Naldo de copiarem "Tu vai me ver no paredão", lançada poucos meses atrás e também inspirada na música de 2007 de Chris Brown. A funkeira expressou insatisfação com a situação nos stories do Instagram e ironizou: "Qualquer semelhança é mera coincidência. Feliz em ser inspiração para vários artistas que estão lançando músicas bem parecidas com a que já lançamos".





A acusação de plágio repercutiu nas redes sociais e MC Henny fez um comentário que deu início a troca de farpas na web. "Não dá para ajudar. Porque as músicas de Thammy, a maioria, ela pega verso pronto de músicas antigas", escreveu na página "Let's Gossip".





MC Mirella reagiu à declaração de Henny com risadas e Thammy afirmou: "Você está com muito tempo livre para ficar respondendo comentários sobre mim". Em resposta, Mirella saiu em defesa de Melody: "Você [Thammy] é modelo de inspiração para quem na música? Melody tem anos de carreira, vários hits e você chegou ontem [risos]".

"Quer chegar arrumando confusão com a 'mina' que está há anos na pista? Pés no chão, florzinha. Não é sobre defender, é sobre senso. A música original é de quem, afinal?", complementou. Thammy rebateu que não "desmereceu" Melody e ressaltou que pessoas da empresa em que trabalha notaram a semelhança entre as canções.

Confira abaixo a troca de farpas na íntegra:





