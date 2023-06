Reprodução / Instagram Anitta revela produção das amigas prontas para noitada na Grécia

Anitta, Jade Picon e Juliette, acompanhadas por Marina Sena e Vivi Wanderley, continuam compartilhando momentos da “eurotrip” e aproveitaram esta sexta-feira (16) para curtir uma noitada na Grécia. A cantora publicou no Instagram fotos das cinco amigas prontas para se divertirem.

Anitta, ostentando um belo bronzeado, escolheu um vestido curto e justo com estampa floral, realçando sua beleza radiante. Juliette optou por uma saia e um top com uma estilosa estampa tie-dye.





Marina Sena brilhou em um vestido com recortes e transparência sobre seu biquíni, enquanto Vivi vestiu um elegante vestido verde adornado com plumas. Jade completou o visual com uma calça e uma blusa azul com detalhes em tricô.

Anteriormente, Juliette havia compartilhado um registro animado do dia do grupo, que se iniciou na Croácia antes de chegar à Grécia, com direito a danças e até mesmo alguns tombos engraçados.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.