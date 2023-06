Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Melody reviveu atrito com Anitta





Da inspiração às brigas, Anitta voltou a ser mencionada por Melody nesta sexta-feira (16). Enquanto divulgava a nova música com Naldo Benny, a cantora de 16 anos afirmou que a artista é "um pouquinho burra" por não ter lançado uma parceria com ela e ainda alfinetou sobre a derrota no Grammy.



"Sempre achei ela [Anitta] muito esperta. Mas nessa parte, ela é um pouquinho burra, porque ela ia ganhar o Grammy comigo, entendeu?", afirmou à rádio Metropolitana. Anitta foi indicada à categoria de revelação do ano na última edição da premiação, mas acabou perdendo o prêmio para a americana Samara Joy.





Para Melody, a artista ganharia um troféu no evento internacional caso lançasse uma colaboração com ela. "Só falta o feat, mas não. Está bobeando, está perdendo. Ouve o conselho da 'Memel' aqui, grava um feat comigo que o Grammy vem", complementou.







Um dos atritos mais recentes entre Anitta e Melody envolveu a música da jovem chamada "Assalto Perigoso", inspirada em uma faixa de Ariana Grande. A artista internacional repercutiu a falta de crédito na canção e o clipe foi retirado do ar.



Já "Love, Love", colaboração com Naldo, foi creditada pela inspiração em "Kiss Kiss", faixa lançada por Chris Brown em 2007. No entanto, o novo feat também gerou polêmica, já que Melody foi acusada de copiar uma música de MC Thammy e Gabi Saiury , que também é inspirada na canção de Brown.



