Laura Cardoso ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após participar do "É De Casa" deste sábado (17), na Globo. A entrevista comandada por Maria Beltrão rendeu elogios à atriz de 95 anos e o bisneto da artista, Fernando Faria, também roubou a cena entre os comentários na web.

Cardoso falou dos 80 anos de carreira na televisão e relembrou o trabalho em "Mulheres de Areia" (1993), que será reprisada na emissora em uma edição especial. A atriz avaliou a emoção com o fato da personagem, Isaura, descobrir que a filha morre na trama: "Me emociono até hoje. Foi horrível. Horrível saber que uma delas ia morrer".









"Essa simpatia da Laura Cardoso me quebra. Que mulher maravilhosa. Como a amo. Ela é um patrimônio da TV mundial", comentou uma pessoa no Twitter. "Laura Cardoso é um cristalzinho. Uma atriz talentosíssima e hoje, também, uma vovó querida de todo o Brasil", pontuou outra. "Laura Cardoso, a maior atriz do Brasil, junto com Suzana Vieira, para mim", opinou mais uma.

O bisneto de Laura não participou da conversa e apareceu em momentos com a artista, como durante uma caminhada pelo jardim da casa dela. No entanto, Fernando, filho de Adriana Baleroni, chamou a atenção de internautas e recebeu o rótulo de "bisneto gato" na web. "Laura Cardoso, parabéns pela carreira e pelo Bisneto", escreveu um usuário na rede social.

