Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Arnold Schwarzenegger e Chris Hemsworth se encontraram em viagem no Brasil





Arnold Schwarzenegger e Chris Hemsworth estão no Brasil para o "Tudum", evento da Netflix, e se encontraram entre os compromissos em São Paulo. Neste sábado (17), os atores compartilharam uma reunião que tiveram na academia de um hotel.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Você nunca sabe com quem vai se deparar na academia. Que sonho treinar com o primeiro e único", escreveu o intérprete de Thor, dos filmes da Marvel, em uma postagem no Instagram. Os astros aparecem em um cenário com árvores ao fundo e Schwarzenegger também registrou o momento no perfil pessoal.





"Primeiro bombamos [na academia], depois vamos bombar com os fãs fantásticos no Brasil, Chris Hemsworth. Vejo todos vocês no Tudum", afirmou Arnold.









+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Além da dupla, o "Tudum" recebe outros nomes internacionais neste sábado (17), como Gal Gadot, Henry Cavill e mais . O evento presencial no Parque do Ibirapuera, com o anúncio de novidades da plataforma, será transmitido ao vivo nas plataformas do serviço, a partir das 17h.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: