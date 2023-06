Reprodução/YouTube/Netflix - 01.06.2023 Gal Gadot e Arnold Schwarzenegger estarão no Tudum, evento da Netflix





A nova edição do "Tudum" teve os convidados confirmados pela Netflix nesta quinta-feira (1). O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Entre os famosos que virão ao Brasil para a ocasião estão Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Chris Hemsworth e mais.

Outros astros internacionais da plataforma de streaming participarão do "Tudum", como Chase Stokes ("Outer Banks"), Nicola Coughlan ("Bridgerton"), India Amarteifio e Corey Mylchreest ("Rainha Charlotte"), Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet ("Eu Nunca…"), entre outros.





Maisa, protagonista de "De Volta aos 15", representa os brasileiros no palco do evento para apresentar uma transmissão ao vivo mundial, no dia 17. Talentos nacionais como André Lamoglia ("Elite"), Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas ("Sintonia") também foram confirmados.

Os ingressos para o "Tudum" são gratuitos e a Netflix vai liberar uma nova leva de convites nesta sexta-feira (2), ao meio-dia (horário de Brasília), pelo site oficial do serviço. Confira abaixo o anúncio na íntegra:





