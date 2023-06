Reprodução / Instagram / @marcelocamargo.hebe Marcelo Camargo, filho de Hebe

O filho de Hebe Camargo, Marcelo Camargo, de 58 anos, vendeu não só o carro xodó da mãe, uma Mercedes-Benz branca importada da Alemanha, como toda sua coleção de carros de luxo. As 5 Mercedes-Benz foram avaliadas em um total de R$ 1 milhão.

A S 65 AMG importada era o carro preferido da apresentadora e também o mais usado por ela. Agora ele pertence a apresentadora do programa Vem Com a Gente, da Band, Gardênia Cavalcanti.

A apresentadora foi até a antiga casa da Hebe, localizada na região do Morumbi, para buscar seu novo carro.

A venda do carro foi marcada com um selinho entre Marcelo e Gardênia, gesto que Hebe costumava a trocar com todos seus convidados.