Foto: Reprodução / Instagram Anitta encerra parceria com empresário Brandon Silverstein





A cantora Anitta encerrou a parceria que mantinha com o empresário Brandon Silverstein , CEO da S10 Entertainment , que trabalhou com ela em sua projeção para o mercado internacional .

Em declaração ao Variety , a hitmaker de Envolver confirmou que não está mais trabalhando com Silverstein .





"Trabalhar com Brandon nos últimos anos foi uma grande jornada. Ele sempre será alguem especial para mim" , disse Anitta .

Até o momento, Anitta não revelou se contratou outro agente a partir de agora .

O encerramento do vínculo de Anitta com Brandon Silverstein acontece poucos dias após a celebração do contrato da cantora com a Republic Records , selo da Universal Music Group , depois de 11 anos como artista da Warner Music .

Silverstein auxiliou Anitta no lançamento de seu primeiro álbum orientado para o mercado internacional, Versions Of Me , sob o selo Warner Records .

"Depois de onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados" , disseram Anitta e Warner na época do encerramento de contrato por ambas as partes. "Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro."

Além disso, a popstar também deixou recentemente a agência de relações públicas Imagine It Media , como uma forma de iniciar uma nova equipe em sua carreira .