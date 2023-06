Reprodução Xand Avião





O São João já começou em Campina Grande. Diversas atrações nacionais estão se apresentando no Parque do Povo ao longo do mês de junho. Para mais 15 dias de festa, numa grade que contempla 31 dias de atrações juninas, nomes como Xand Avião, Elba Ramalho e até Alok vão passar pelo palco do espaço.





O evento, que costuma fechar os portões quando o espaço atinge lotação máxima do público, tem uma alternativa para quem não consegue participar do São João.

O aplicativo de criação Kwai e o site "Sua Música" (maior plataforma musical do Nordeste) fizeram uma parceria para transmitir o São João de Campina Grande (PB) de forma gratuita. Há transmissão no perfil do "Sua Música" no Kwai e no canal do YouTube da plataforma.





Confira a programação de shows

16 de junho (sexta-feira)



Xand Avião

Ávine Vinny

Brasas do Forró

Millane



17 de junho (sábado)



Murilo Huff

Dorgival Dantas

Zé Cantor

Jefferson Arretado



18 de junho (domingo)



Matheus e Kauan

Raí Saia Rodada

Banda Cascavel



20 de junho (terça-feira)



Padre Fábio de Melo

Elson Júnior



21 de junho (quarta-feira)



Mano Walter

Matheus Fernandes

Fabiano Guimarães



22 de junho (quinta-feira)



Alok

Ícaro e Gilmar

Alanzim Coreano



23 de junho (sexta-feira)



Elba Ramalho

Capilé

Amazan

Sofia Gayoso



24 de junho (sábado)



Fagner

Roberta Miranda

Jonny Garotinho

Fabrício Rodrigues



25 de junho (domingo)



Alceu Valença

Gustavo Mioto

Humberto e Ronaldo

Ton Oliveira



27 de junho (terça-feira)



Marcos Freire

Anderson Freire



28 de junho (quarta-feira)



Priscila Senna

Naiara Azevedo

Márcia Fellipe

Nadson Ferinha

29 de junho (quinta-feira)



Menos é Mais

Gegê Bismarck

Santanna

Guilherme Santana



30 de junho (sexta-feira)



Nattan

Toca do Vale

Ranniery Gomes

Banda Encantus



1º de julho (sábado)



Bruno e Marrone

Jonas Esticado

Walkiria Santos

Na Pegada do Coyote



2 de julho (domingo)



Mari Fernandez

Zé Vaqueiro

Waldonys

Nonato Neto