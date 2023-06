Reprodução/Instagram Filha de Gloria Pires e Orlando Morais se explica após mudança de nome

Após a repercussão da mudança do nome artístico , Anttónia (ex Antonia Morais) usou as redes sociais para explicar a nova fase da carreira.

A cantora compartilhou uma foto com os pais, Gloria Pires e Orlando Morais, e revelou o motivo de ter tirado o sobrenome dos dois do nome.





"Respeito máximo aos meus pais. Tive todo o apoio deles na transição do meu nome artístico. Decidi começar um novo capítulo com a minha música e entendi que precisava ir além da minha essência, ir além da Antonia Morais, que genuinamente só queria criar e se expressar quase que de forma lunática através da música, que de certa forma fazia música só para si mesma, como se ninguém nunca fosse escutar. Que estava mais interessada em se experimentar, se conhecer, sentir algo transcendental no processo de suas criações do que qualquer outra coisa", iniciou.

Ela refletiu sobre a decisão, já que agora é uma artista independente. "Tenho orgulho dessa menina, nunca vou me despedir dela. Mas tenho outros voos em mente. Tudo nessa vida é um processo, um progresso, uma construção e eu respeito muito meu tempo e meu coração. Essa decisão foi tomada assim, pelo meu coração. Eu to muito feliz e tenho muitas coisas pra compartilhar com vocês. Nome artístico é apenas um símbolo, um selo, mas a nossa origem, quem somos e de onde viemos é eterno", concluiu.

