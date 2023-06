Reprodução/Instagram Filha de Gloria Pires e Orlando Morais tira sobrenome dos pais de nome artístico

Antonia Morais decidiu mudar o nome artístico. Sem alarde, ela trocou o user das redes sociais, e-mail para contato e agência de marketing.

A filha de Gloria Pires e Orlando Morais tirou o sobrenome dos pais e, agora, passa a assinar como Anttónia.





Na quarta-feira (14), a artista lançou o projeto 'Me Leva' como "artista independente", além de compor, cantar e dirigir os trabalhos.

Anttónia é irmã de Cleo, Ana e Bento, os dois últimos também herdeiros do cantor.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente