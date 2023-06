Reprodução/ YouTube Aline Wirley fala do "BBB 23" no "PodDelas"

Na última quinta-feira (15), a ex-Rouge Aline Wirley esteve no "PodDelas" e falou da trajetória que teve no "BBB 23". A cantora criticou o "peso" que o público do reality da Globo colocou em cima dela no jogo e ainda contou que se sentiu "invalidada".



"Eu entro querendo jogar aquele jogo como todas as outras pessoas (...) Eu senti, quando eu saí, um peso que me colocaram, que é o que fazem diarimente nessse país (...) Me acusaram de omissa, de capitã do mato. Umas coisas que falei 'meu Deus!'", desabafou Aline.



Ela, então, explicou que começou o jogo no Quarto Deserto e acabou criando laços com outros brothers que dormiam e frequantavam o cômodo, como a campeã Amanda."Eu me conectei com a Amanda no segundo dia. Eu tenho alí nessas meninas [Bruna Griphao, Larissa e Amanda], uma redes apoio sim, um lugar onde pude abraçar, onde fui acarinhada, onde a gente teve muita troca", pontuou.



"Senti que as pessas não viram essas trocas que eu tive no jogo, me senti invalidada. É o que acontece muito aqui, os afetos das mulheres pretas são invalidados", completou Aline.



Por fim, ela relatou que a sociedade sempre tentou a colocar no lugar de "invalidade" mas afirmou: "Eu não estou nesse lugar".



🚨VEJA: Aline Wirley contou no ‘PodDelas’ sobre o peso que o público colocou em cima dela no ‘BBB 23’. pic.twitter.com/2O9MQg6Q4L — Central Reality (@centralreality) June 16, 2023