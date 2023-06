Reprodução/Instagram Anitta 'toma fecho' em viagem

Anitta continua em viagem pela Europa com seus amigos, entre eles Juliette, Jade Picon e Juliano Floss. Durante a manhã desta quinta-feira (15), a cantora postou nos stories do Instagram, contando que tomou uma bronca da equipe do jatinho particular.

"A gente já chegou no avião tomando fecho. Não pode gritar, tem que se comportar. São chiques, a gente tem que ficar assim. Quatro choques, gente tem que ser chique. Se comporta como alguém que está dentro de um jato, menina. Não fica trazendo essas pessoas, as nossas raízes, não. A gente tomou um fecho agora, hein gente", brincou a artista com seus amigos.

Antes do “fecho”, Anitta postou uma foto abraçada com Juliette e disse “Próxima parada: felicidade.” Ela passou a última semana na Croácia acompanhada de vários amigos.

Assista ao vídeo

Anitta via Instagram storys do QG pic.twitter.com/0STR8seOZo — storys da anitta (@anittastorys) June 15, 2023