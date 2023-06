Foto: Sony Music Céline Dion não deve mais voltar aos palcos





A cantora canadense Céline Dion , uma das grandes artistas pop do mundo, está enfrentando um drama com a sua saúde. De acordo com uma reportagem do Radar Online , a hitmaker de Where Does My Heart Beat Now , que sofre da Síndrome de Stiff-Person , doença neurológica que causa rigidez nos músculos, não deve mais voltar aos palcos.

"Para ser honesto, ela mal consegue se mexer", disse uma fonte ao Radar Online sobre a condição médica da cantora de 55 anos .





Ainda na reportagem, a referida fonte diz que Céline Dion segue em tratamento, mas até o momento não recuperou seus movimentos: “Céline está com muita dor. Ela tem a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não parecem boas. Sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado nisso com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está melhorando”.

Nas últimas semanas, Dion cancelou a sua atual turnê mundial em decorrência da síndrome , que não tem cura. Ela foi diagnosticada com a doença em 2022.