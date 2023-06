Reprodução/Instagram Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco protagonizou um momento especial ao ser registrado em um jantar a dois com a modelo Amanda Mizukawa, na noite do Dia dos Namorados, segunda-feira (12).

A noite comemorativa dos novos pombinhos passaria despercebida, não fosse uma gravação feita pelo restaurante Chalezinho, em São Paulo, para divulgação da data romântica.





Lucas vestia camisa preta com a gola aberta, exibindo as diversas tatuagens, enquanto a companheira brilhava em um encantador vestido lilás, com os cabelos soltos. Ambos acenaram discretamente para a câmera.

Vale ressaltar que o artista anunciou a separação da ex-esposa, Lorena Carvalho, em março de 2022. O casal tem um adorável filho, Luca, que atualmente está com 2 anos de idade.





