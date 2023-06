Alexandre Pires anuncia última turnê com a banda Só Pra Contrariar

Reprodução / Instagram / @alexandrepires_ Alexandre Pires anuncia última turnê do Só Pra Contrariar

Alexandre Pires anunciou ontem (14) durante o programa “Som Brasil” que fará uma turnê de despedida com o Só Pra Contrariar. Os shows devem acontecer durante 2024.

A turnê que recebeu o nome de “SPC Acústico 2 - O último encontro” será a última do cantor com a banda.

O primeiro show deve acontecer no dia 6 de abril de 2024 no Allianz Parque, em São Paulo. A banda deve passar pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis e também por algumas cidades de Portugal.

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (15), às 20h, pelo site oficial.



No episódio de ontem do “Som Brasil”, Alexandre Pires foi homenageado. O programa também contou com uma entrevista de Bial com o cantor e vários números musicais, um deles com participação especial de Alcione.

Na web o artista foi muito elogiado e rendeu reações: “Ele canta, ele dança, ele tem carisma, ele tem ternos caros, ele tem beleza, ele tem charme, ele tem ouvido absoluto, ele é romântico!! Alexandre Pires entenda que vc é um Kingo”, disse uma fã. “O Alexandre Pires é o homem, os pagodes de 1990 eram ótimos e ele com vários hits”, comentou outro. “Esse Som Brasil com Alexandre Pires esttá lindo.”, elogiou outra.