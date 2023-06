Reprodução / Instagram Juliette debocha de Jade por treinar nas férias

Juliette ficou incrédula com a disciplina de Jade Picon em não fugir dos treinos mesmo estando de férias. A campeã do “BBB 21” não perdeu a oportunidade de tirar sarro da colega marombeira.

As amigas estão passando uma temporada na Europa e, na manhã desta terça-feira (14), Jade foi flagrada pela amiga cumprindo uma rotina de exercícios. “Jesus!”, exclamou a cantora, e depois emendou: “Eu não, eu quero é uma cerveja”.





O passeio de ‘férias improvisadas’ teve início após a apresentação de Anitta na “Champions League”. Além das duas ex-BBBs, Anitta, Vivi Wanderley, Juliano Floss, Lexa e MC Guimê também estão curtindo o verão europeu.

Juliette vendo a Jade Picon treinar em plena viagem: “eu não, eu quero é uma cerveja” pic.twitter.com/LHwcS4ayxU — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) June 14, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.