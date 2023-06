Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Simony falou de tratamento contra câncer em hospital





Simony está internada em um hospital de São Paulo para dar continuidade ao tratamento contra o câncer no intestino. Em relato nesta quarta-feira (14), a cantora desabafou sobre o cansaço durante a internação, que acontece para a realização do quarto ciclo de imuno e quimioterapia.

"Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho para realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida. A tristeza passa e vem a força com a certeza que vou vencer tudo isso", afirmou no Instagram, onde publicou uma foto na cama do quarto de hospital.





A artista ainda mandou uma mensagem positiva para os seguidores: "Você que está passando por algo difícil na vida foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez". Celebridades aproveitaram a postagem para demonstrar apoio a Simony.

"Força, minha amiga", comentou o apresentador Celso Portiolli. "Segue firme menina. Deus é contigo", afirmou o cantor Luciano Camargo. "Isso, amiga. Força. Estamos juntas", escreveu Gretchen.







