Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Iza vive relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima





A cantora Iza já ganhou muitos elogios nas redes sociais pelas fotos publicadas com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Nesta terça-feira (13), o casal voltou a agitar a web após compartilhar um clique sensual com os seguidores.

"Ultimamente", escreveu a artista em um carrossel, divulgado no Instagram. O quinto clique do álbum de fotos exibe Iza sentada no colo de Yuri e registrando o momento com o celular apontado ao espelho do quarto.





"Essa quinta foto ein, Isabela Cristina. Te amo demais", reagiu o atleta do Mirassol nos comentários. "A quinta foto é um gatilho imenso para os solteiros, Iza", avaliou um internauta na secção, reunindo mais de mil curtidas.

"Obrigado pela foto cinco", escreveu outra pessoa. "Apaga que a foto cinco deu gatilho nos solteiros", pontuou outra. "Yuri simplesmente vivendo a sorte de um amor tranquilo", observou mais uma. Confira abaixo a foto:





