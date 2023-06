Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Anitta relatou roubo de relógio em viagem na Croácia





Enquanto curte as férias nas praias da Croácia com Juliette, Jade Picon e Lexa, Anitta relatou nas redes sociais que foi vítima de um roubo. Em publicações nesta terça-feira (13), nos stories do Instagram, a cantora contou que teve um relógio de luxo roubado durante a passagem pelo país.

O acessório da marca francesa Cartier é avaliado em R$ 105 mil, apresentando ouro rosa e diamantes nos detalhes. "Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio, foi roubado de mim. Obrigada", afirmou na conta oficial da rede social.





Já no perfil pessoal em português, "QG da Anitta", a artista desabafou sobre o roubo durante as férias com as amigas famosas. "É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora a gente vai fazer o quê? Continuar vivendo a vida feliz, porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivos, com saúde e está tudo ótimo", disse.

A viagem da cantora pelo país acontece após uma passagem agitada de Anitta pela Turquia, onde se apresentou na final da Liga dos Campeões da UEFA. A brasileira causou entre gringos, homenageou Vini Jr e ainda encontrou o astro do filme "365 Dias" .

