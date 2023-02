Reprodução/Instagram Paolla Oliveira

Paolla Oliveira levou um baita susto na manhã deste domingo (12). Ela tomou conhecimento de que a clínica de estética da qual é sócia usava como divulgação imagens tiradas da internet.

A farsa foi divulgada num perfil no Tik Tok. Ao ser procurada, inicialmente a atriz disse que ia averiguar a situação: "Todo e qualquer artifício que confunda ou leve a uma interpretação errada é condenável por mim, principalmente em se tratando de um serviço ao consumidor.

Estou checando todas as informações com os parceiros da Lilly, existe um departamento específico pra isso na empresa e mesmo sendo sócia, não participo dele diretamente.

Mas já solicitei a todos que chequem e expliquem sobre a utilização das imagens.

E assim vou com toda certeza tomar as medidas perante a empresa, de acordo com a importância que tem este assunto pra mim e a responsabilidade que merece”, disse Paolla, através de sua assessoria de imprensa.

Mas depois a atriz achou melhor sair da empresa, encerrando assim a sociedade.

Agora a noite a clínica postou um pronunciamento em seu instagram: