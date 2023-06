Reprodução/ Instagram Filipe Ret e namorada Agatha Sá

Na última segunda-feira (12), o rapper Filipe Ret aproveitou o Dia dos Namorados para assumir o romance com a influenciadora Agatha Sá. Ele publicou uma foto com ela, nos stories do Instagram, e escreveu: "amor livre". Depois do post, Agatha afirmou que reebeu comentários transfóbicos.

Na noite desta terça-feira (13), Agatha, que temais 160 mil seguidores, usou os stories para repudiar comentários que vem recebendo. Aparentemente, internautas acreditaram que ela fosse uma mulher trans.

"Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou", começou ela. "Porém a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso", continuou.

Em seguida, ela desejou que a vida dos internautas melhore para que eles possam oferecer coisas boas ao próximo, já que "a gente só oferece o que tem".





Vale lembrar que os comentários vieram após Filipe Ret ser acusado de propor para uma influencer transsexual um trisal com ela e a namorada.

