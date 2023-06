Reprodução/ Instagram Influenciadora expõe proposta de trisal feita por Filipe Ret

Nesta sexta-feira (9), a influenciadora trans Sophia Barclay expôs no Instagram que recebeu um proposta do rapper Filipe Ret. Ele teria a convidado para fazer um trisal com ele e uma suposta namorada.

Sophia ainda publicou uma gravação de tela mostrando que o cantor perguntou se ela estava solteira. Após dizer que sim, o post mostra que Ret afirma que ele e a namorada saem com outras pessoas. Em seguida, ela apagou os stories sobre o rapper e contou ela que está com medo pois recebeu um alerta de outras mulheres trans, que disseram para ela não continuar com a exposição.

“Eu apaguei os stories anteriores porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada. Pessoas inclusive que já saíram e eu estou com medo, já derrubaram minha conta uma vez, vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada, porque se eu expor..”, explicou Sophia.

A influencer, no entanto, voltou atrás e revelou uma mensagem onde Ret diz o que gostaria que Sophia fizesse com a namorada dela. A influencer ainda disse que ele chegou a mandar nudes para ela.

Sophia, então, informou que recebeu mais mensagens de pessoas que passaram pelo mesmo. “Ai mana, eu já saí com ele. No começo foi flores o maior amor do mundo comigo, depois que me come*, nem tchum, nunca mais me mandou um oi”, replicou a influencer.

🚨 VEJA: Influenciadora trans acusa Filipe Ret de ter lhe chamado na dm do Instagram para propor um trisal, onde ela seria a ativa da relação. pic.twitter.com/QgDGUf1JdK — POPTime (@siteptbr) June 9, 2023

No entanto, depois de tudo, a influencer postou um stories afirmando que ela e Ret estariam conversando sobre o acontecido e se resolvendo. "Eu e Ret estamos conversando e vendo uma maneira de resolver", escreveu ela.

