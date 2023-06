Reprodução Nanda Terra, de Casamento às Cegas, critica atitude de Viih Tube

Veterana de "Casamento às Cegas Brasil", Nanda Terra causou polêmica recentemente ao comentar a suposta traição de Alisson Hentges, casado com Thamara Terez na 3ª temporada do reality. Na ocasião, ela analisou os participantes das novas temporadas e agradeceu a boa relação com o arquiteto Mackdavid, que conheceu no programa da Netflix.

"Só tenho uma coisa para dizer. Ainda bem que fui agraciada com um homem de caráter e tenho uma linda família! Minha dúvida é: até onde todos esses 'casamentos' foram reais?", questionou Nanda Terra, após a repercussão da suposta traição.

No entanto, a influenciadora Viih Tube parece não ter gostado do comentário e rebateu. "Lacrar na dor dos outros não é bonito, empatia mandou lembranças". Ao iG Gente, Nanda Terra relembra a situação e ironiza a atitude de Viih Tube, alegando que a frase foi tirada de contexto.

"Eu queria deixar uma reflexão sobre até onde os homens são capazes porque eu também já passei por isso, mas mais uma vez tiraram o foco dos homens e foram nas mulheres e a maravilhosa Viih Tube, alecrim dourado, fez esse comentário que foi que causou a maior polêmica, me recriminando como se eu tivesse realmente lacrando em cima da dor de outra pessoa e não era nada disso".

Ao receber ataques, Nanda Terra diz ter refletido melhor a posição enquanto pessoa pública e diz compreender que certos comentários causam mais confusão do que o imaginado. Apesar disso, ela não se arrepende da mensagem que queria passar.

"Meu arrependimento foi de ter criado dupla a interpretação, não de ter feito aquilo, mas de ter feito usado as palavras com dupla interpretação porque quando eu falei do meu relacionamento, do meu homem de caráter, não era me gabando, não. Era para gratidão, porque todo mundo sabe que a minha história foi super legal e eu adoro a minha história de vida, da minha família. Mas que a reflexão de homens que vão até onde eles bem entenderem, continua".

PARA TUDO!!! Nanda Terra, do Casamento às Cegas, está gravidíssima do Mackdavid. Que linda notícia! ❤️ #CasamentoAsCegasBrasil #CasamentoAsCegas pic.twitter.com/DjMf5ijvnE — Cadu Safner (@Cadu_Safner) December 15, 2021

Nanda também revelou que não houve nenhum contato entre eles e o casal Alisson Hentges e Thamara Terez, o único que sobreviveu da 3ª temporada de Casamento às Cegas.

O amor é realmente cego?

Uma das polêmicas que tem cercado o reality da Netflix é o resultado da experiência. O amor é cego? Em três temporadas, apenas dois casais seguiram juntos, e um deles, caso de Nanda e Mack, aconteceu ao final das gravações, quando ela separou de Thiago Rocha.

Desde então, a esteticista e o arquiteto somam dois anos de romance e já aumentaram a família em 2021, com a chegada de Ben, de 1 ano, herdeiro do casal.

Mackdavid conta que durante a primeira temporada, outros casais chegaram a avançar de fase, a etapa de subir ao altar. No entanto, a produção escolhe apenas cinco duplas para seguirem no reality.

Os não escolhidos pela produção e que haviam se "apaixonado" no reality, em pouco tempo já haviam desistido do par.

"Eu fiquei apaixonado. Eu não tenho vergonha de falar, ela não me quis, mas porra eu fiquei apaixonadaço por ela, então isso me fez refletir se realmente as pessoas se apaixonam real, porque em dois dias já desapaixonar...", diz Mack apontando estranheza.

"A gente assumiu para a gente mesmo que a gente queria ficar um com o outro. Porque até então a gente não sabia que o programa seria um sucesso que a gente poderia ganhar dinheiro com isso, então, é real mesmo", completa.

Após a primeira temporada, que foi um sucesso, muitas pessoas passaram a ver o reality como uma forma de alcançar a fama. Alguns telespectadores apontam que esse seria o principal motivo pelo qual os casamentos não tem dado certo.

"Me colocando na pele deles, eu ficaria vislumbrado, porque eles vão olhar, vão achar que podem ficar famosos e usar o casamento como uma bengala para ficar famoso. Isso pode ser e pode ser inúmeras coisas como não é fácil estar casado. Quem já foi casado vê que não é fácil e ser casado sem conhecer a pessoa é mais difícil ainda", reflete o arquiteto.

Questionados se eles entrariam para outro reality, Mack relembrou rumores de que eles fariam "PowerCouple", e revelou as condições para a participação em outros programas.

"Teria que ser um reality que não seja baixo nível para a gente sabe? Eu iria sim. A Fernanda tem mais medo por conta de ficar distante do Ben, mas a gente não toparia nada de baixaria".

Completou Nanda Terra: "É a gente não descarta a participar de algum reality, mas a gente iria estudar bem para ver até onde que é interessante, né? Ainda mais agora que a gente tem uma família, eu ainda mais difícil".

Apesar das experiências desastrosas, o reality "Casamento às Cegas" pode ter uma vida longa?

"Eu espero que sim, tudo vai se adaptando. Dizem que todo ano o Big Brother era o último ano há muitos anos e ele vai se auto-organizando e vai se resolvendo. Eu acho que para o amor não tem cartilha. Eu acho que só tem que ir de coração aberto para viver a experiência mesmo", avalia Mackdavid.

"Eu acho que tem muita gente aí que está super ansioso para ter uma família, encontrar um parceiro ou uma parceira e eu acho que vai se adaptando, sim, eu espero que seja bem interessante esse próximo e que venham muitos aí", deseja Nanda Terra.