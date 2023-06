Reprodução / Instagram / @johnromitajr Morre John Romita Sr morre aos 93 anos

O co-criador de vários personagens da Marvel, John Romita Sr, morreu aos 93 anos na segunda-feira (12). A informação foi anunciada nas redes sociais pelo seu filho, John Romita Jr.

No post, Romita Jr contou que seu pai faleceu enquanto dormia. “Eu digo isso com meu coração pesado, meu pai, John Romita Sr faleceu em paz enquanto dormia nesta manhã de segunda. Ele é uma lenda no mundo da arte e seria minha honra seguir seus passos. Por favor o mantenha em seus pensamentos e condolências aqui por respeito a minha família. Ele foi o melhor homem que eu já conheci.”, disse o herdeiro.

O artista começou a desenhar quadrinhos com 19 anos, e por mais de uma década ele trabalhou na Marvel, na DC - Timely Comics e National Comics.