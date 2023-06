Reprodução / Instagram e Twitter Dhomini bate em dono de bar

Dhomini, que ficou conhecido por participar e ganhar a terceira edição do Big Brother Brasil, voltou às notícias nesta terça-feira (13) quando apareceu um vídeo onde ele espanca o dono de um bar e um advogado.

A imagem de segurança do bar mostra o momento em que Dhomini chega e ataca o dono. Logo depois ele muda de foco e ataca o advogado.

Dhomini diz ter agido em legítima defesa. Mas o advogado do dono do estabelecimento afirma que além de ele ter invadido o local, retirando os aparelhos e móveis do bar, ele também ameaçou clientes e deixou o empresário inconsciente.

Segundo a defesa da vítima, o ex-BBB estava acompanhado do ex-sócio do bar quando toda a confusão aconteceu.

Assista o vídeo:

Vídeo: Ex-BBB Dhomini dá sequência de socos em dono de bar em Goiânia; pic.twitter.com/GazItcuQqN — Arrepiei ⭐️ (@ArrepieiNews) June 14, 2023