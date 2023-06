Reprodução/SBT Após ausência no especial do Programa do Silvio Santos, Maisa se declara para o apresentador

Maisa resolveu quebrar o silêncio sobre a ausência no especial de 60 anos do Programa do Silvio Santos, no SBT. Os telespectadores questionaram e especularam o motivo pelo qual a atriz e apresentadora não esteve na gravação, já que ela foi descoberta e fez muito sucesso na emissora ao lado de Silvio.





Pelos Stories do Instagram, a artista relembrou diversas fotos ao lado do antigo chefe Silvio Santos e se declarou. "Programa do Silvio Santos sempre parte da minha história", escreveu ela na legenda da publicação, que ainda contou com um emoji de coração.

Reprodução/Instagram Maisa





