Maisa completou 21 anos nesta segunda-feira (22) e celebrou a chegada do novo ciclo com uma festa em São Paulo. A atriz recebeu diversas celebridades no evento e recebeu elogios pelo look nas redes sociais.

O look elogiado trazia muito brilho e decotes na parte da frente. "Gata", avaliou a atriz Marina Ruy Barbosa. "Linda, amiga", comentou a influenciadora Viih Tube. "Você está bizarra de gata", pontuou o influenciador Lucas Guedez. "Belíssima", escreveu a cantora Rebecca.





A aniversariante também escolheu um segundo look para ocasião, um vestido preto de paetês. Confira abaixo os dois visuais:









Entre os famosos que marcaram presença na festa de Maisa estavam João Guilherme, Marcelo Médici, Thalita Rebouças, Jão, Pedro Sampaio, Flávia Pavanelli, Bianca Andrade e Whindersson Nunes. O humorista repercutiu na web após compartilhar que curtiu o evento na companhia da avó da atriz.

"Dancei forró com a avó da Maísa", escreveu Whindersson no Twitter, gerando risadas de internautas nos comentários.

Dancei forró com a vó da Maísa hj — Whindersson (@whindersson) May 23, 2023





