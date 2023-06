Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Lexa posou de biquíni em viagem na Croácia





Lexa está curtindo uma viagem com Anitta, Jade Picon e Juliette pela Croácia e compartilhou alguns registros da passagem pela Europa nas redes sociais. Nesta terça-feira (13), a cantora posou de biquíni em uma foto em um iate e ganhou elogios do marido, MC Guimê.

A artista anunciou recentemente a reconciliação com o companheiro, que gerou polêmica pelo caso de importunação sexual no "BBB 23". "Hello, Europa [Olá, Europa]", escreveu na legenda da postagem. "Gostosa", comentou o funkeiro.





Outras celebridades elogiaram Lexa na publicação. "Meu Deus, gostosa", afirmou a também participante do "BBB" deste ano, Bruna Griphao. "Gata é ela", declarou a cantora Gabi Luthai.

