Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Ivete Sangalo mostrou o talento do filho, Marcelo, na bateria





Ivete Sangalo compartilhou o vídeo de um show que contou com a presença do filho, Marcelo, no comando da bateria. A cantora se declarou para o primogênito e internautas elogiaram o desempenho do adolescente de 13 anos na percussão.

"'Mizeravi'. Te amo", escreveu a artista, exibindo Marcelo tocar a bateria durante a apresentação da música "Cria Da Ivete". "Talento está no sangue", escreveu o cantor Diogo Melim nos comentários da postagem, onde muitos internautas elogiaram o filho mais velho de Sangalo.





"Que demais! Que orgulho deve dar, hein mainha?", afirmou o apresentador Marcos Mion. "Que massa", disse o jornalista Evaristo Costa. "Ele é demais. Arrasa muito", pontuou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Irado", avaliou a atriz Viviane Araújo. "Está demais", declarou a atriz Lucy Alves.

Confira abaixo o vídeo com o show de Ivete Sangalo e Marcelo:





