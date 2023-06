Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem jantar romântico na praia da ilha de bilionários





Virginia Fonseca e Zé Felipe curtiram um jantar romântico nesta terça-feira (13), na Ilha de Canouan, no Arquipélago das Granadinas, no Caribe. O casal viajou até o destino conhecido como "ilha dos bilionários" e aproveitou a refeição beira-mar em um resort de luxo.

"Olha gente, que chique. Achei incrível isso. Primeira vez que janto na praia", afirmou a influenciadora, nos stories do Instagram. A mãe de Maria Alice e Maria Flor exibiu que uma mesa foi preparada na faixa de areia da praia, com vista para o mar.





Fonseca mostrou a entrada e o prato principal do jantar, avaliando que os alimentos não seriam suficientes para ela e o marido ficarem satisfeitos. "É, acho que vamos ter que pedir um 'trem' extra, um hambúrguer no quarto [do hotel]", afirmou, entre risadas.

Virginia ainda registrou um momento em que a equipe do local luxuoso colocou uma playlist das músicas de Zé Felipe. "Ele passa mal de vergonha quando fazem isso. Vai, Zé, se solta", disse em tom de brincadeira, exibindo funcionários dançando com uma canção do cantor.

O casal escolheu a ilha dos bilionários para celebrar o Dia dos Namorados deste ano e já compartilhou algumas fotos da viagem luxuosa na web. Esta é a primeira vez que Virginia Fonseca e Zé Felipe viajam sem as filhas, Maria Alice, de 2 anos de idade, e Maria Flor, de 7 meses.









