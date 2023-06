Reprodução/Instagram - 08.06.2023 Gkay gerou polêmica sobre evento da 'Farofa'

A atriz e influenciadora Gkay, foi parada por fã durante uma viagem na ilha de Capri, localizada na Itália. Ela registrou o momento nos stories do seu Instagram.

Os dois italianos disseram conhecê-la por causa do seu papel no filme “Um natal cheio de graça”, da Netflix. Um dos homens até deu uma bandeira do Brasil de presente para Gkay.

O momento viralizou na internet e rendeu comentários dos internautas: “Só lá que assistiram esse filme então”, disse um. “O filme é clichê de natal. Bem legal sim”, comentou outro. Já um dos usuários sugeriu que o momento pode ter sido falso: “Pouco forjado, mas tá normal até porque as páginas de fofoca querem trazer ela de volta à cena”.