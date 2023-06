Divulgação Arthur Aguiar aparece acompanhado em show de Gusttavo Lima

Arthur Aguiar, campeão do “BBB 22”, deu a entender que está vivendo um romance com Jheny Santucci, empresária do ramo da beleza. Nesta terça-feira (13), apareceu no Instagram do ator uma foto postada nos Stories admirando a moça, logo após o Dia dos Namorados.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante um show do cantor Gusttavo Lima. No dia seguinte, marcaram presença em um evento da NBA realizado em um shopping de São Paulo.





O relacionamento entre Arthur Aguiar e Jheny Santucci parece estar evoluindo, pois o ator compartilhou uma foto adorável da amada se arrumando.

Jheny Santucci é proprietária de empreendimentos no ramo da beleza, incluindo uma clínica de bronzeamento artificial e um salão de cabeleireiros. Ela possui uma clientela composta por pessoas famosas, como Juliette, Juju Salimeni e Vanessa Lopes.

Arthur Aguiar estava solteiro desde outubro de 2022, quando o casamento com Maíra Cardi chegou ao fim.





