A última terça-feira (13) foi amedrontadora para os criadores de conteúdo digital Carlinhos Maia e Bruno Bubu. Através dos stories do Instagram, a dupla compartilhou o momento em que tentavam capturar um rato. Os dois, no entanto, fugiram quando o animal apareceu.



“Amigo, tem um rato aqui. Ele passou por aqui, tem um ratão aí. Eu vi esse rato aí”, iniciou Carlinhos, defendendo que tinha visto um rato em um cômodo da casa. Na sequência, Bubu e Lucas Guimarães foram ao cômodo para procurarem pelo animal.



Enquanto mexiam nos objetos do local que, segundo Carlinhos, o roedor estava, os influenciadores foram surpreendidos pelo animal, que saiu correndo pelos corredores e pela cozinha da casa. Ao mesmo tempo em que o rato correu, Lucas, Maia e Bubu fugiram do bicho.



Com isso, o animal escapou pela porta dos fundos e os influenciadores continuaram amedrontados, mas, por fim, riram de si mesmos. Na Web, os seguidores repercutiram o momento. “Eu infartava”, admitiu uma. “A princípio, achei que fosse brincadeira do Carlinhos, levei um susto quando vi que era verdade”, escreveu outra internauta.

