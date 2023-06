Reprodução/Instagram - 12.06.2023 Lucas Gumarães explicou aos seguidores motivo do cancelamento da festa nos stories do Instagram

Nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, o influenciador Lucas Guimarães revelou que cancelou uma festa surpresa que organizava para Carlinhos Maia. A declaração foi feita após as recentes brigas de Rico e Dayanne Bezerra, que aconteceram no ‘São João da Vila’, no último sábado (10).



Por meio dos stories do Instagram, Lucas iniciou dizendo ter diversos planos para o evento, como uma festa surpresa para poucos e bons amigos, mas que “ele [Carlinhos Maia] desistiu e disse que não queria nada”. “Eu já tinha pagado tudo”, confessou.



Dessa forma, o cancelamento foi realmente resultado da própria vontade do aniversariante, Maia. De acordo com Lucas, Carlinhos “odeia surpresas e eu prometi que não faria mais algo que ele não gosta”. Ele ainda ressaltou que “quero ele feliz e fazendo algo que ele gosta no dia dele”.



“A gente vai comemorar de um jeito lindo e especial, como ele merece: com muito amor, paz, saúde e bençãos infinitas para a vida dele. O que ele quiser, eu topo. É o dia dele e eu farei de tudo para que seja um dia muito especial”, finaliza Lucas Guimarães.

