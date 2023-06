Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Whindersson Nunes fez nova tatuagem no rosto





Whindersson Nunes fez uma nova tatuagem no rosto e compartilhou o resultado com os seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (13). A tattoo compõe os outros desenhos que o humorista já havia tatuado na face anteriormente.

"Dia de banho, tosa e caneta dos bons malandros", afirmou no Instagram, onde mostrou o processo até a nova tatuagem ficar pronta, ao lado de amigos. Whindersson ainda exibiu detalhes do desenho, uma coroa com as palavras "bom Jesus", localizada acima da sobrancelha.





Além das tatuagens pelo corpo, Nunes começou a tatuar o rosto após a morte do filho prematuro, João Miguel, que teve com Maria Lina Deggan. Na época, tatuou lágrimas abaixo dos olhos e a frase "Live Like a Warrior" ("Viva como um Guerreiro") nas bochechas. Os registros se juntam a um chapéu de cangaceiro, entre outros símbolos.

Confira abaixo o resultado da nova tattoo:





