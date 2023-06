Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Carolina Dieckmann curtiu Dia dos Namorados com Preta Gil





Carolina Dieckmann não comemorou o Dia dos Namorados deste ano na companhia do marido, o diretor Tiago Worcman. A atriz compartilhou a decisão de curtir a data ao lado de Preta Gil, em uma celebração íntima na casa da cantora com outros amigos famosos.

"Ganhei um 'vale night' no Dia dos Namorados, porque esse doze de junho não fazia diferença no meu namoro, mas fazia toda diferença na sua vida. Ontem, com o nosso amor - meu, seu, e desses amigos incríveis - transformamos o dia em uma festa inesquecível. Tenho certeza que essa memória que construímos será a que levaremos para sempre. A vida é o que a gente inventa", afirmou Carolina no Instagram.





"Te amo, Preta. Amo a gente tudo junto. Feliz dia do amor de ontem e do nosso amor de sempre", complementou na publicação, que traz registros de momentos do grupo nesta segunda-feira (12). A festa contou com música ao vivo e os convidados soltando a voz com as canções.

Além de Dieckmann, também marcaram presença na celebração de Preta nomes como Gominho, Fernanda Paes Leme, David Brazil, Léo Fuchs, Pabllo Vittar e Gabi Melim. Confira abaixo:





