Reprodução/Instagram Jojo Todynho anunciou morte do tio





Jojo Todynho anunciou nesta terça-feira (13) a morte do tio, Luiz Carlos. A cantora havia comunicado que o familiar enfrentava uma luta contra o câncer e comunicou a morte do parente no Instagram.

"Meu tio se foi. O câncer destrói famílias. Te amarei para sempre, Tio Luiz Carlos", escreveu nos stories. No início de junho, a ex-"A Fazenda" comunicou aos seguidores que se afastaria das redes sociais para apoiar o tio.





Jojo também explicou que junho é um mês "muito dolorido", já que marca os 16 anos da morte do pai. "Estou com um tio que está na luta contra o câncer. As coisas estão bem difíceis [...] Fico desestabilizada, muito tensa e nervosa. Não sei lidar com perdas. É complicado. Vamos ter fé e é isso", declarou na época.

O comunicado sobre a morte de Luiz Carlos acontece após a cantora mostrar a celebração do Dia dos Namorados com o companheiro, Renato Santiago. O relacionamento é o primeiro após o divórcio da artista de Lucas Souza.

