Xamã , um dos grandes expoentes do rap na atualidade, lançou uma nova versão de Deixe-me ir para a novela Vai na Fé , da TV Globo . A canção, de tom romântico, foi escolhida para ser tema de um dos casais mais shippados da trama, Jenifer e Hugo , vividos por Bella Campos e MC Cabelinho - também namorados na vida real.

A releitura foi revelada no início deste mês, quando foi a trilha sonora do primeiro beijo dos personagens .





Esta é a segunda vez que Xamã revisita a canção. A primeira vez foi em 2021, para o EP Acústico Cancún , gravado no México . O projeto é formado por cinco regravações - além de Deixe-me Ir, Uma Linda Mulher, Poesia Acústica Uruguay, Virgem e Avareza ( Santa Maria ) - e a inédita Quinta Cínica .

Xamã conquistou o público e se firmou como uma das maiores e principais vozes do rap no Brasil . Através de sua bem sucedida discografia, o artista conta com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify . Seu lançamento mais recente é o EP O Último Romântico Online , que traz canções envolventes, com letras explícitas e participações de artistas que movimentam a cena do rap no país.



E a relação do cantor com novelas e TV não é de agora: Xamã está dando os seus primeiros passos como ator , ao ser escalado para viver o seu primeiro personagem na TV e está gravando a nova temporada da série Justiça , de Manuela Dias , e vai contracenar com a protagonista Nanda Costa .