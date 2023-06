Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Cantora se encaminha para a fase cirúrgica do tratamento

A cantora Preta Gil comentou, ontem (12), o fim do casamento com o ex-marido Rodrigo Godoy e sobre ter passado o Dia dos Namorados sozinha. Por meio do Twitter, ela também ressaltou a importância do amor próprio e reforçou o ditado popular: “Antes só, do que mal acompanhada”.



Preta define esse ditado como a justificativa por estar sozinha, no sentido amoroso, tanto no tratamento contra a doença, quanto no Dia dos Namorados. Ela ainda defende que questionamentos sobre relacionamentos precisam ser feitos: “Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminui”.



“Acredite, estar só pode ser transformador e eu escolhi isso. Pra quem ainda não entendeu, eu me separei antes de descobrir a traição. Esse dia é muito angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável”, pontua.



Em meio ao conturbado término do casamento e traição confirmada pela própria, Preta enfatiza que, mesmo após todos esses acontecimentos, não deixará de acreditar no amor. “Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma”, conclui.



Na luta contra o câncer no intestino desde janeiro deste ano, Gil compartilhou com os seguidores, na última terça-feira (6), a última radioterapia planejada em seu tratamento. Com isso, ela agora se prepara para a nova etapa do tratamento: a cirurgia de retirada do tumor, prevista para agosto.

Confira o texto na íntegra:

Sabe aquele ditado: “Antes só do que mal acompanhado”? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando e consequentemente no Dia dos Namorados. — Preta Gil (@PretaGil) June 12, 2023