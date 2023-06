Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil comemora última sessão de radioterapia

A cantora Preta Gil compartilhou com os fãs o registro da última sessão de radioterapia na luta contra o câncer de intestino. Na terça-feira (6), artista compartilhou no Instagram um vídeo comemorando a última ida ao hospital para as sessões.

No vídeo, ela agradece a equipe por ter cuidado dela e no fim os trabalhadores deixaram recados. “Obrigado por ter deixado eu cuidar de você”, disse Elisângela. “Agora vai dar tudo certo, já deu!”, afirmou Carina. “A guerra já está ganha!”, falou Nelson.

Preta expressou gratidão a todos que fizeram parte do tratamento no texto em que escreveu. “Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!”

Ela também agradeceu aos amigos. “Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre!”, declarou Preta.

“Já deu certo, vamos para próxima etapa! PretaCura”, finalizou a cantora.



Veja o post na íntegra: