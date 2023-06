Reprodução / Instagram / @caetanoveloso Caetano Veloso e Paula Lavigne

Na segunda-feira (12), Caetano Veloso postou uma foto com a mulher, Paula Lavigne, e voltou a entrar nos trends quando os internautas relembraram o início do romance.

Em 1998, Paula comentou em uma entrevista para a revista “Playboy” que teve a primeira relação sexual com o cantor na noite do aniversário dele, de 40 anos, quando ela tinha 12 anos.

Devido à foto, a web voltou a comentar o começo polêmico do relacionamento e Caetano Veloso entrou nos trending topics do Twitter nesta manhã. Os internautas ironizaram o número 13, idade que Paula tinha no começo do namoro.

“Para quem não sabe eles tem 13 anos de namoro quem duvida procura no google ‘Caetano Veloso 13 anos’”, comentou um. “Para vocês que não sabem, alguns anos atrás o caetano veloso decidiu comemorar o dia dos namorados dia 13 de junho numa tentativa de tentar combater a comercialização da data. Não consigo explicar tudo aqui, mas se quiserem saber mais pesquisem caetano veloso 13”, disse outro.