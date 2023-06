Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Rico Melquiades rompe silêncio sobre suposta traição: 'Não sou corno'

O campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades, quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar a respeito da susposta traição por parte do namorado, Matheus Freire. Matheus teve prints de conversas vazadas por Dayanne Bezerra, o que resultou no maior quebra pau entre os envolvidos no São João da Vila, festa de Carlinhos Maia, na madrugada de sábado (10).



Rico Melquiades alega que as conversas aconteceram antes de ele e Matheus assumirem um relacionamento sério e que, naquela época, tanto ele quanto o namorado ficavam com outras pessoas. Depois que os dois decidiram assumir o relacionamento, tudo mudou, segundo Rico. "Não sou corno", disse ele.



"Os prints do Matheus foram verdadeiros, porém, foram numa época em que eu e ele só estávamos ficando. A gente se pegava, mas também pegava outras pessoas, não tínhamos nada sério", começou. "Quando a gente decidiu ter uma coisa séria, pensar em construir uma família juntos, a gente deu adeus aos contatinhos, e somos eu e ele agora", completou.

