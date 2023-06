Reprodução/Instagram Lexa faz declaração de Dia dos Namorados após reconciliação com MC Guimê

Lexa usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para fazer uma declaração de Dia dos Namorados para MC Guimê. O casal reatou o casamento após a polêmica no BBB 23.

No perfil do Instagram, a cantora resgatou diversos momentos ao lado do marido desde o início do relacionamento.





"Feliz dia dos namorados MC Guimê com cara de MC Guimê. Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo. Obs: tô usando esse vídeo novamente pq a gente reaproveita", escreveu ela na legenda da publicação.

O funkeiro também fez questão de comentar o post da esposa. "Te amo muito, você é maravilhosa!", declarou ele.

MC Guimê e o lutador de MMA Cara de Sapato foram expulsos do "Big Brother Brasil 23" no dia 16 de março desse ano, durante a exibição ao vivo, após serem acusados de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez, então visitante estrangeira da atração.

A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar as atitudes de Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual e prestaram depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro.

