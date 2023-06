Reprodução/Instagram 09.06.2023 Os dois haviam terminado após a participação dele no "Big Brother Brasil"

A cantora Lexa usou uma rede social para anunciar publicamente que reatou o casamento com o rapper MC Guimê nesta sexta-feira (9). No texto, ela revelou que percebeu que o marido estava realmente arrependido do que fez durante sua participação no "Big Brother Brasil 23", o que levou à expulsão dele.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós [separação], vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo", escreveu.

Nos comentários, Lexa recebeu o apoio de vários anônimos e famosos como Valesca Popozuda, Sthe Matos, Gabriela Pugliesi, Raíssa Barbosa, Bárbara Heck, entre outros, todos desejando que eles sejam felizes nessa nova fase.

MC Guimê e o lutador de MMA Cara de Sapato foram expulsos do "Big Brother Brasil 23" no dia 16 de março desse ano, durante a exibição ao vivo, após serem acusados de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez, então visitante estrangeira da atração. A vítima chegou a ficar muito abalada com a situação e chorou ao presenciar a expulsão por se sentir culpada pelo ocorrido.

A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar as atitudes de Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual e prestaram depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro.